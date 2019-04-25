النفط يسجل 75 دولارا للمرة الأولى في 2019 وسط تشديد عقوبات إيران

رويترز

ارتفع خام برنت اليوم الخميس متجاوزا 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى في 2019 عقب تشديد العقوبات على إيران، بينما كبح تنامي معروض الولايات المتحدة مكاسب الخام الأمريكي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى ذروة 2019 عند 75.01 دولار للبرميل اليوم وسجلت 74.90 دولار للبرميل، مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.4% عن أحدث إغلاق لها.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.94 دولار للبرميل، مرتفعة خمسة سنتات عن التسوية السابقة.

وقال المتعاملون إن برنت يستمد دعما اليوم من وقف صادرات النفط الروسي إلى بولندا وألمانيا عبر خط أنابيب بسبب مشاكل تتعلق بالجودة.

وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة من العقوبات المفروضة على إيران، مطالبة الدول بوقف استيراد النفط من طهران من مايو أو مواجهة إجراءات عقابية من واشنطن.

وقال المحللون لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "عقب قرار الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها على إيران، زدنا توقعنا لنهاية العام لخام برنت من 50 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل."

ويأتي قرار الولايات المتحدة لمحاولة خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وسط تخفيضات معروض بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ بداية السنة بهدف رفع الأسعار، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار برنت نحو 40% منذ يناير.

لكن برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران والمستشار الكبير لوزير الخارجية قال اليوم "يوجد معروض وفير في السوق لتخفيف أثر ذلك الانتقال وإبقاء الأسعار مستقرة."

وقالت ريستاد إنرجي الاستشارية إن السعودية وحلفاءها الرئيسيين قد يعوضون فاقد النفط الإيراني.

وقال بيورنر تونهاوجن مدير أبحاث النفط في الشركة "السعودية وعدد من حلفائها لديهم طاقة إحلال تتجاوز فاقد الصادرات الإيرانية."

وأضاف "منذ أكتوبر 2018، خفضت السعودية وروسيا والإمارات والعراق الإنتاج 1.3 مليون برميل يوميا، وهو ما يكفي وزيادة لتعويض الفقد الإضافي."