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المرشدين السياحيين: زيادة فى الإقبال للمشاركة بانتخابات النقيب العام

الخميس، 25 أبريل 2019 04:50 م
المرشدين السياحيين: زيادة فى الإقبال للمشاركة بانتخابات النقيب العام من انتخابات نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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قال وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، إن لجان التصويت بجولة الإعادة، على مستوى الجمهورية شهدت زيادة فى إقبال وتوافد أعضاء النقابة للمشاركة بالانتخابات على مستوى الجمهورية، واختيار النقيب العام للمرشدين السياحيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة الثمانية.

وأوضح جمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى السابعة من مساء اليوم، ومن ثم يتم جمع الأصوات على مستوى الجمهورية، لتحديد اكتمال النصاب لفرز الأصوات، من عدمه ، مطالبا  كافة أعضاء النقابة بالنزول للمشاركة باختيار من يمثلهم لعضوية النقابة، للدفاع عن مشاكلهم، وحقوقهم.

 

يذكر أن النصاب القانونى لجولة الإعادة بانتخابات المرشدين السياحيين، هو 25% ممن لهم حق التصويت، من المُسددين لاشتراكات النقابة حتى 2018، بواقع ألف و751 مرشد سياحى.

 

 


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