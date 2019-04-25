video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 12:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القضاء الإدارى يقرر مصير تصفية "القومية للأسمنت" السبت المقبل

الخميس، 25 أبريل 2019 12:00 ص
القضاء الإدارى يقرر مصير تصفية "القومية للأسمنت" السبت المقبل مجلس الدولة - أرشيفية
أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

تصدر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يوم السبت المقبل، حكمها فى الدعوى التى أقامها عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، للحكم بجلسة 27 أبريل.

وذكرت الدعوى رقم 2985 لسنة 73 قضائية، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى أوضح التخريب الذى ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

27 أبريل.. الحكم فى دعوى بطلان حل "القومية للأسمنت"

القضاء الادارى

القومية للاسمنت

تصفية القومية للاسمنت

مجلس الدولة




لا تفوتك
اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة