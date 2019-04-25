الانتهاء من ترميم أعمدة وأساسيات المرحلة الثانية للمسجد الإبراهيمى بدسوق

كفر الشيخ_ محمد سليمان

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على إسناد الأعمال المطلوبة لترميم وتدعيم أعمدة وأساسيات المسجد الإبراهيمى بدسوق إلى شركة مقاولات كبرى.

وأفادت أنة تم الانتهاء من كافة أعمال الترميم والتدعيم لأعمدة وأساسيات وأعمال الأرضيات البلاط الموازيكو للمرحلة الثانية وقد تقدمت بالمقترحات الاتية : مقايسة تقديرية بتنفيذ تشطيبات المرحلة الثانية وتحديد البنود المراد العمل بها حيث أنها غير مدرجة بأمر الاسناد "بنود مستحدثة"، مقايسة تقديرية للأعمال المطلوبة لمعالجة رشح مياة من سقف مصلى السيدات بالمسجد، مقايسة تقديرية للأعمال الخاصة بواجهات المسجد ".

كلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم وتدعيم أعمدة المسجد الإبراهيمى بدسوق وفقاً للخطة الزمنية المحددة، لافتاً الى مكانة المسجد الإبراهيمى الدينية والسياحية.