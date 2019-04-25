ونسبت وكالة (سبوتنيك) الروسية إلى ناريشكين قوله - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - إن روسيا ترى ما يشير إلى إعداد الولايات المتحدة الأمريكية لعملية عسكرية ضد فنزويلا، مضيفا أن هناك مؤشرات على ذلك، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بهذا الشأن.



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تأييدها لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو كرئيس مؤقت للبلاد ، بينما أعلنت روسيا تأييدها للرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو.