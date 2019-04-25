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إجراء جراحة ناجحة لاستئصال "ورم نادر" من سيدة مسنة بأسوان

الخميس، 25 أبريل 2019 02:22 م
إجراء جراحة ناجحة لاستئصال "ورم نادر" من سيدة مسنة بأسوان الفريق الطبى
أسوان - عبد الله صلاح
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نجح فريق طبى بمستشفى أسوان الجامعى، من قسم المسالك البولية، فى إجراء جراحة ناجحة، لاستئصال ورم بطول الحالب الأيسر لسيدة مسنة تبلغ من العمر 62 سنة، من مدينة دراو بمحافظة أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد زكى الدهشورى أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية طب أسوان والفريق الطبى المعاون له.

وقال الدكتور الدهشورى، إن المستشفى الجامعى استقبلت السيدة فى حالة خطرة، واستغرق إجراء الجراحة نحو 4 ساعات ونصف، وتم استئصال ورم بطول الحالب الأيسر واستئصال جذرى للحالب الأيسر بطول 20 سم وجزء من المثانة وعمل رتق وإصلاح لجدار المثانة، وكذلك استئصال جذرى للكلى اليسرى، مضيفا أنه تم نقلها إلى غرفة الإفاقة تحت الملاحظة الطبية اللازمة لحين تماثلها للشفاء تماما.

 

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