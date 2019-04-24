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CNN:عنصر من داعش أدلى بمعلومات للهند بشأن تفجيرات سريلانكا قبل وقوع الهجمات

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:43 ص
CNN:عنصر من داعش أدلى بمعلومات للهند بشأن تفجيرات سريلانكا قبل وقوع الهجمات جانب من تفجيرات سريلانكا - صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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كشفت شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، أن تحذيرات أجهزة الاستخبارات الهندية للمسئولين السريلانكيين قبيل تفجيرات عيد القيامة التى استهدفت 3 كنائس و4 فنادق وأسفرت عن مئات الضحايا، كانت مستقاه من مشتبه به على صلة بتنظيم داعش الإرهابى.

 

وقال مسئولون هنود لشبكة "سي إن إن"، الأربعاء، إن دلهى مررت معلومات استخبارية محددة، فى الأسابيع والأيام التى سبقت الهجمات الإرهابية التى راح ضحيتها 360 قتيلا وأصيب فيها مئات آخرين، وقد تم جمعها على الأقل من بعض المواد التى تم الحصول عليها خلال استجواب مشتبه به من تنظيم داعش معتقل لدى السلطات فى الهند.

 

وأوضح المصدر، أن المشتبه به أعطى المحققين اسم رجل تدرب فى سريلانكا، على صلة بجماعة متطرفة محلية متورطة فى التفجيرات. وتم التعرف على الرجل، زهران هاشم، فى شريط فيديو للمهاجمين، الذى نشره تنظيم داعش، الثلاثاء، معلنا مسئوليته عن تفجيرات الأحد الماضى.

 


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