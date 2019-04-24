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الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:01 ص
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3 عروض للشراكة مع النصر للأسمدة لبناء مصنع بتروكيماويات وتحسن ملحوظ بنتائج الدلتا

الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:00 ص
3 عروض للشراكة مع النصر للأسمدة لبناء مصنع بتروكيماويات وتحسن ملحوظ بنتائج الدلتا وليد الرشيد نائب رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم
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كشف وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة لديها 3 عروض للشراكة مع شركة النصر للأسمدة بالسويس لإنشاء مصنع بتروكيماويات جديد فى الشركة.

وأضاف الرشيد لـ"اليوم السابع" أنه يتم دراسة كافة العروض وهى عروض مصرية وعربية، حيث يتم اختيار الأنسب للشركة وللشركة القابضة، وبما يضيف قيمة مضافة تستحق الشراكة.

وحول شركة الدلتا للأسمدة والتى يجرى تأهيلها بشكل تدريجى، قال إن معدلات التشغيل تخطت الـ90% من الطاقة القصوى، وهو ما انعكس على تحسن نتائج الأعمال بشكل لافت، موضحا أن الشركة تواصل خفض نزيف الخسائر وهو ما سيظهر خلال العام المالى الجارى.

جدير بالذكر أن شركة الدلتا للأسمدة تحتاج لعمليات تطوير شاملة تزيد تكلفتها عن 2 مليار جنيه.


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