مدير مكتب حفتر: حكومة الوفاق ودول أخرى تدعم الميليشيات لنشر العبث فى ليبيا

طرابلس (أ ش أ)

أكد اللواء خيرى التميم، مدير مكتب القائد العام لـ "الجيش الوطنى الليبي" المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء، أن حكومة الوفاق أعطت شرعية لميليشيات مسلحة كانت فى السجون، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى استغلت العبث المنتشر فى ليبيا لضرب الأمن القومي.

وقال التميم - فى تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية -" إن من مصالح بعض الدول التى تدعم الميليشيات وحكومة الوفاق أن تبقى ليبيا بيت المال للحركات الإسلامية المتطرفة".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى قد أكد أن كل من يدعم الإرهابيين، ويوفر لهم الملاذ الآمن سيتعرض للملاحقة، مضيفا "أن هناك جمعيات خيرية توفر الدعم للإرهابيين فى العاصمة طرابلس".