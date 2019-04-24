video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مدير مكتب حفتر: حكومة الوفاق ودول أخرى تدعم الميليشيات لنشر العبث فى ليبيا

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:28 ص
مدير مكتب حفتر: حكومة الوفاق ودول أخرى تدعم الميليشيات لنشر العبث فى ليبيا الجيش الليبى ـ صورة أرشيفية
طرابلس (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد اللواء خيرى التميم، مدير مكتب القائد العام لـ "الجيش الوطنى الليبي" المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء، أن حكومة الوفاق أعطت شرعية لميليشيات مسلحة كانت فى السجون، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى استغلت العبث المنتشر فى ليبيا لضرب الأمن القومي.

وقال التميم - فى تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية -" إن من مصالح بعض الدول التى تدعم الميليشيات وحكومة الوفاق أن تبقى ليبيا بيت المال للحركات الإسلامية المتطرفة".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى قد أكد أن كل من يدعم الإرهابيين، ويوفر لهم الملاذ الآمن سيتعرض للملاحقة، مضيفا "أن هناك جمعيات خيرية توفر الدعم للإرهابيين فى العاصمة طرابلس".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الليبى يواصل تقدمه بمعركة تحرير طرابلس.. ترامب يبحث مع حفتر الأوضاع فى ليبيا.. البيت الأبيض: الرئيس الأمريكى أقر بدور قائد الجيش الليبى فى مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية وإقامة نظام سياسى مستقر

ترامب فى اتصال هاتفى بـ"خليفة حفتر": يجب تحقيق السلام والأمن فى ليبيا

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع حفتر حول جهود مكافحة الإرهاب

رويترز: وزارة الداخلية بحكومة السراج تتهم فرنسا بدعم حفتر وتوقف التعاون معها

مدير مكتب حفتر

الجيش الليبى

ليبيا

خليفه حفتر

حكومه الوفاق




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة