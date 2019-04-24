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محافظ قنا يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" للسلع الغذائية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:45 ص
محافظ قنا يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" للسلع الغذائية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، بأفتتاح معرض " سوبر ماركت أهلاً رمضان" والذى يهدف إلي رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة استعدادًا لشهر رمضان الكريم وبيع جميع أنواع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والأرز والسكر وجميع مستلزمات بسعر الجملة بجميع مدن المحافظة .
 
وأكد المحافظ خلال افتتاح 3 معارض لـ" سوبر ماركت أهلا رمضان" للسلع الغذائية بمدينة قنا ، بحضور أحمد سيد وكيل وزارة التموين بقنا ولفيف من القيادات التنفيذية وعدد كبير من أهالي المدينة ، وذلك في إطار استعدادات محافظة قنا لاستقبال شهر رمضان المبارك .
 
وأوضح المحافظ أنه تم افتتاح المعارض الثلاث في أماكن مختلفة بمدينة قنا الأول بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح والثاني بمبني نزل الشباب بميدان مستشفي الهلال والثالث بقاعة السندباد بمنطقة عمر أفندي .
 
وأشار الهجان إلي افتتاح معرض بكل مدينة من مدن المحافظة بالتزامن مع افتتاح الثلاث معارض ، وأضاف أنه تم اقامة تلك المعارض بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية التعاونية الاستهلاكية .
 

 

 


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