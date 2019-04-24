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محافظ بني سويف: قدمنا افتتاح "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمناسبة أعياد الربيع

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:59 م
محافظ بني سويف: قدمنا افتتاح "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمناسبة أعياد الربيع جانب من معرض سوبر ماركت اهلا رمضان
بنى سويف :هانى فتحى
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أشاد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بمعرض سور ماركت  أهلا رمضان "والذي تم افتتاحه اليوم"، لإحتوائه على تشكيلة شاملة من السلع التموينية، واللحوم بمختلف أنواعها " بلدي طازج ، مجمدة "، والملابس، ومستحضرات التنظيف، وياميش رمضان، والأعشاب الطبية، وأنه شارك فيه أكثر 27 شركة ومصنع بالإضافة إلى مشروعات المحافظة الإنتاجية، ومنتجات القرية والأسر المنتجة.
 
وأكد محافظ بنى سويف،  أنه يتم بيع السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 30 إلى 50 %،مشيرا إلى أنه لاحظ في المعرض في إحدى الباكيات أنه تباع الملابس بسعر شراء القماش فقط ، وذلك يؤكد التناغم ومستوى المشاركة المجتمعية الرائع بالمحافظة، موضحاً أنه تم تقديم موعد تشغيل وافتتاح المعرض ليكون اليوم الأربعاء بدلا من 28 من نفس الشهر، لإتاحة الفرصة أيضا  للأخوة المسيحيين لشراء احتياجاتهم من السلع، خاصة مع حلول أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد  الموافق الأحد 28 أبريل، وذلك لتعم الفائدة على كل مواطني المحافظة،مهنئا أهالي المحافظة بهذا المناسبات السعيدة،داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار
 
وافتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف معرض (سوبر ماركت أهلاً رمضان) بمدينة بني سويف، ، حيث يتم بيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة ( عروض وتخفيض في السلع )ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم ،وذلك في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد،حيث شارك  في اقامته بالتنسيق مع الجهات المعنية من الوحدة المحلية ، وإدارة التعاون بالمحافظة ،  والغرفة التجارية ،ومديريتي التموين والزراعة ،وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وبعض مصانع والشركات الموجودة بالمناطق الصناعية العاملة في مجال إنتاج  المواد والسلع الغذائية.
 
 
 وصرح محافظ بني سويف أن المعرض يشارك فيه  27 شركة ومصنع، ويتم البيع بأسعار مخفضة تتراوح مابين 30إلى 50 % ( بسعر التكلفة أو الجملة أو بأقل من سعر السوق) ،بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ المعرض بـالـ 6 مدن أخرى ، وتم تشغيل 3 منافذ لبيع السلع الأساسية خاصة اللحوم بأسعار مخفضة،وتم  تشغيل 12 منفذ بيع (دكان بلدنا ) لخدمة مراكز المحافظة السبع، بجانب الانتهاء من  اقامة 9 شوادر لبيع اللحوم بسعر 80 جنيه للحم البلدي الطازج، موزعين ( 2 بسمسطا و 2 باهناسيا وشادر واحد لكل بكل مركز من المراكز الأخرى).
 
 
وأضاف المحافظ أنه تم  التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لضخ كميات أكبر من السلع الغذائية والتموينية طوال شهر رمضان عبر منافذها(4 هايبرات)، وذلك علاوة على التنسيق مع  مع مؤسسة نهضة بني سويف لتشغيل 3 منافذ بيع بأسعار مخفضة.
 
 
 
كما أشار المحافظ أنه سيتم إقامة معارض مماثلة بمدن الوحدات المحلية الأخرى،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لطرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن أسعار السوق،وذلك  لتخفيف المعاناة عن المواطنين ،مشيرا إلى أن هذه المعارض سوف تتضمن منتجات تصنيع غذائي  من إنتاج وحدات مديريات الزراعة والشركة المصرية لتجارة الجملة،ومنتجات المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات ومشروع الدواجن بالمحافظة،والمصانع والشركات العاملة في مجال إنتاج المواد الغذائية والسلع الاساسية.
 
 
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