محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام

المنوفية _ محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للاطمئنان علي انتظام العمل ومستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير إدارة خدمة المواطنين.

وتابع المحافظ ما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين بداية من تلقي الشكوي وإدخالها علي البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مروراً بمتابعة الطلبات مع الجهات المعنية بها.