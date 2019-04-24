video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:06 م
محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للاطمئنان علي انتظام العمل ومستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير إدارة خدمة المواطنين.

وتابع المحافظ ما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين بداية من تلقي الشكوي وإدخالها علي البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مروراً بمتابعة الطلبات مع الجهات المعنية بها.

وأشار محافظ المنوفية، أنه تم تجهيز المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمختلف الأجهزة لتلقي الشكاوي المختلفة وهو ما يساهم في العمل علي تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وسريع ودقيق مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار.

كما وجه المحافظ بحسن التعامل مع المواطنين، مؤكداً أنه يسعى جاهداً للاستجابة لشكاوي المواطنين والعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنوفية يسقبل وزير الرى لتدشين مؤتمر "روابط مستخدمى المياه"

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه




لا تفوتك
خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة