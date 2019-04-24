محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام

تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للاطمئنان علي انتظام العمل ومستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير إدارة خدمة المواطنين.
وتابع المحافظ ما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين بداية من تلقي الشكوي وإدخالها علي البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مروراً بمتابعة الطلبات مع الجهات المعنية بها.
وأشار محافظ المنوفية، أنه تم تجهيز المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمختلف الأجهزة لتلقي الشكاوي المختلفة وهو ما يساهم في العمل علي تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وسريع ودقيق مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار.
كما وجه المحافظ بحسن التعامل مع المواطنين، مؤكداً أنه يسعى جاهداً للاستجابة لشكاوي المواطنين والعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن وفق اللوائح والقوانين المنظمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة