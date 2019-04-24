محافظ الدقهلية بقرعة حج الجمعيات: سعادتنا كبيرة بالأجواء الروحانية التى نعيش فيه

وشهد القرعة حضور عدد من المواطنين الذين تم اختيار19 منهم بصفة اساسية و 5 احتياطي، والذين تم اختيارهم بصفة اساسية هم مصطفي السيد احمد جعفر ونعيمة حامد أحمد صالح والشحات علي حنفي شعبان والبدراوي عبده البدراوي وأم علي فهمي علي محمد وسيد احمد علي أحمد ورفيقه عباس إبراهيم ورمضان عطيه أبو المجد شوربه وانتصار البيلي طه ومحمد محمود محمد حافظ والهام السيد السيد ابراهيم وفتحي عبدالحميد على محمد وفوزية ابوالحسن ابوالفرج وآمال أحمد الأتربي ومحمد محمود جادالله وفرحانه السيد الحسيني وأحمد محمد عبدالرحيم وأميمة ابوبكر القطب البسيوني.

والاحتياطين هم نور محمد ابراهيم ابراهيم ومحمد أحمد ابو خوده شطا ومها محمد جمعه جمعه وامل الدسوقي على عبدالوهاب ومجداد محمد سلامة.

واكد محافظ الدقهلية علي ان هذه القرعة تجري في اجواء روحانية تتعانق فيها اعياد المسلمين والمسيحيين وفي أيام مباركة وتأتي عقب الانتهاء من ملحمة وطنية كبيرة خاضها الشعب المصري كله حفاظاً علي وطنه ومشاركته في صناعة مستقبله.

وقال شاروبيم إن السعادة التي نشعر بها جميعاً لاختيار أهلنا الذين كتب الله لهم أداء فريضة الحج ممزوجة بسعادتنا جميعاً بما تحقق في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.