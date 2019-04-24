كل ما تريد معرفته عن محور الهضبة الغربية بأسيوط × 11 معلومة

أسيوط ـ محمود عجمي

يعد مشروع محور طريق الهضبة الغربية بمحافظة أسيوط، أحد أهم المشروعات القومية التى يسابق المهندسون والعاملون الزمن للانتهاء من تنفيذها تمهيدا لافتتاحه فى 30 يونيو المقبل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من هذا المحور الهام الذى يعد شريان أمل لمدينة ناصر الجديدة والتى تخلد ذكرى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وتعد من إحدى مدن الجيل الرابع والأولى فى الصعيد التى يتم إنشاؤها لحل مشاكل الإسكان لإقامة تجمع عمرانى جديد يحتوى على مناطق سكنية وصناعية واقتصادية وخدمات إقليمية تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

"اليوم السابع" يستعرض فى تقريره 11 معلومة عن محور الهضبة الغربية بأسيوط ويساهم فى جذب التنمية وإقامة المجتمعات العمرانية والاستثمارات فى هضبة أسيوط.

1- محور الهضبة الغربية يعد شريانا رئيسيا لمدينة ناصر الجديدة وتنمية الهضبة الغربية بالصعيد، إذ يختصر المسافة بما بين مدينة أسيوط القديمة إلى المدينة الجديدة لنحو 15 دقيقة.

2- يساهم محور هضبة أسيوط فى ربط مدينة ناصر الجديدة بمدينة أسيوط على ارتفاع يصل إلى 180 مترا ليربط بين الطريق الصحراوى الغربى أسيوط - القاهرة والطريق الزراعى والطريق الصحراوى الشرقى "أسيوط - الكريمات"، و"أسيوط- سوهاج - البحر الأحمر"، بطول 22.6 كيلو مترا.

3- محور الهضبة الغربية يتضمن كوبرى علوى بطول 1,8 كم أعلى تقاطع طريق أسيوط / الغنايم والسكة الحديد.

4- كما يتضمن محور الهضبة عمل كوبرى مصرف الزنار وكوبرى درنكه القديم ومخر السيل، كما يشمل تنفيذ كوبرى علوى على مصرف الزنار ونفق للمزارعين حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى لمدينة أسيوط.

5- نظرا لارتفاع الهضبة عن مدينة أسيوط 180 مترا تطلب أعمال نسف الصخور بارتفاعات تصل إلى 60 مترا لإزالة نحو مليون و250 ألف متر مكعب عن مسار الطريق.

6- يمر الطريق على الهضبة الغربية بطول 15 كيلو ويبدأ فى النزول بمسافة 2 كيلو يمر على كوبر علوى بجوار مخر سيل درنكة بطول 1.8 كيلو متر ويمر بمنطقة أراضى زراعية بطول 4 كيلومترات حتى يربط مع الطريق الدائرى لمدينة أسيوط ثم كوبرى الوسطى على النيل.

7- تم استخدام أكثر من 290 كمرة معدنية فى الكوبرى العلوى بأطوال من 25 إلى 33 مترا وذلك لتفادى تقاطع الطريق الهضبة مع مخر السيل وخط السكة الحديد والطرق الرئيسية والمصارف ولسرعة إنجاز المشروع.

8- يتركز كوبرى هضبة أسيوط على 709 خوازيق بعمق 30 مترا وقطرها متر، وتم تنفيذها باستخدام 11 ماكينة وهذا عدد كبير من الماكينات التى تعمل فى مشروع بعد مشروع محور روض الفرج وشرق التفريعة.

9- كوبرى الهضبة جزء اساسى من محور الهضبة الغربية بطول 1.8 كيلو مترا لكل اتجاه وهو عبارة عن اتجاهين عرض كل اتجاه 8 أمتار.

10- جار اعمال رصف الطريق والانتهاء من الكبارى العلوية وتدبيش الطريق من الجانبين وصولًا لمدينة ناصر.

11- بلغت نسبة التنفيذ لمحور الهضبة الغربية 95 %، ومن المقرر افتتاحه فى 30 يونيو المقبل.



محور الهضبة الغربية بأسيوط (2)



محور الهضبة الغربية بأسيوط (3)



محور الهضبة الغربية بأسيوط (4)



محور الهضبة الغربية بأسيوط (5)



محور الهضبة الغربية بأسيوط (6)



محور الهضبة الغربية بأسيوط (7)