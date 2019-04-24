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صور.. "الغوص والكيت سيرف" أهم الرياضات الجاذبة للسياحة الرياضية بالبحر الأحمر

الأربعاء، 24 أبريل 2019 05:00 ص
صور.. "الغوص والكيت سيرف" أهم الرياضات الجاذبة للسياحة الرياضية بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تعد أولى اهتمامات السائح عند زيارته للمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر، ممارسة الرياضات المائية بنسبة 90% من الوافدين للسياحة بالمحافظة، وقد خلق ذلك تنافسا كبيرا بين السياحة الثقافية والرياضية.

وأصبحت نسبة كبيرة لديها الشغف بممارسة الرياضة فى مصر، وخاصة المائية مثل الغوص والكيت سيرف ركوب الأمواج، مما دفع خبراء السياحة إلى الاهتمام بالأمر. 

وقال الخبير السياحى، أبو الحجاج العمارى، إن الرياضات وخاصة المائية، يقوم بممارستها 90% من السياح الوافدين للبحر الأحمر، موضحا أن هناك من يأتى خصيصا لممارسة رياضة الغوص والكيت سيرف بالبحر الأحمر. 

وطالب "العمارى" بالاهتمام بالسياحة الرياضية بالبحر الأحمر من خلال الاهتمام بالبنية التحتية التى تساعد فى إقامة مسابقات رياضية عالمية، مثل إقامة قرية أوليمبية كبرى بمدينة الغردقة، وتجهيز الشوارع لممارسة رياضات معينة. 

وأضاف "العمارى"، أن ذلك يأتى بجانب المؤهلات الطبيعية التى وهبها الله لمصر من مناخ مميز لإقامة عدة رياضات مثل سرعة الرياح التى تميز البحر الأحمر فى رياض الكيت سيرف والشعاب المرجانية التى جعلت البحر الأحمر من المدن المصنفة عالميا فى رياضة الغوص. 

من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة ومدينة الغردقة مؤهلة لاستضافة كبرى المسابقات الدولية، مضيفا أن هناك إجراءات تتخذ لإنشاء قرية رياضية، حيث تم تخصيص الأرض لها شمال مدينة الغردقة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن جميع فنادق البحر الأحمر تقام فيها الرياضات المختلفة بل إن هناك فنادق أخرى رياضية بالكامل، متابعا أن السياحة الرياضية بشكل عام تعد من أهم الأنماط السياحية التى تلقى رواجاً بين مختلف الفئات والجنسيات وتساعد بشكل مباشر فى زيادة عدد السائحين وزيادة نسب الإشغالات السياحية فى المدن التى تشهد البطولات.

وتابع محافظ البحر الأحمر أنه تمت إقامة عدة مسابقات لرياضات دولية فى البحر الأحمر مثل الفروسية والبلياردو والاسكواش التى تقام كل عام بالجونة، فضلا عن أن آخر تلك المسابقات كانت فى مرسى علم، حيث تم إقامة بطولة مصر الدولية للدارتس بمرسى علم، وشارك فيها 72 لاعبا من 8 دول.

من جانبه قال محمد عيد سليمان الخبير السياحى، إن الغردقة تحتاج للمشاركة فى معارض السياحة الرياضية لجذب المزيد من راغبى ذلك النوع من السياحة وإتاحة الفرصة لتنظيم معارض معينة داخل فنادق سياحية رياضية بالبحر الأحمر. 

وأضاف سليمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، كذلك نحتاج لعقد معارض دولية للسياحة الرياضية داخل مصر، حيث أن رياضة الغوص والكيت سرف تجذبان الكثير من راغبى تلك الرياضة على مستوى العالم.

الرياضات الجاذبة للسياحة الرياضية بالبحر الأحمر (1)
 
الرياضات الجاذبة للسياحة الرياضية بالبحر الأحمر (2)
 
الرياضات الجاذبة للسياحة الرياضية بالبحر الأحمر (3)
 
الرياضات الجاذبة للسياحة الرياضية بالبحر الأحمر (4)
 
الرياضات الجاذبة للسياحة الرياضية بالبحر الأحمر (5)
 
الرياضات الجاذبة للسياحة الرياضية بالبحر الأحمر (6)
 
الرياضات الجاذبة للسياحة الرياضية بالبحر الأحمر (7)
 
الرياضات الجاذبة للسياحة الرياضية بالبحر الأحمر (8)
 
الرياضات الجاذبة للسياحة الرياضية بالبحر الأحمر (9)
 

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