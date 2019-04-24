تجديد حبس عاطلين عثر بحوزتهما على 13 لفافة هيروين فى المنوفية

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "نبوى .م.م"، "وائل .ع.ع" وبحوزتهما 13 لفافة هيروين، 8 قطع حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.