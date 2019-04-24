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تجديد حبس عاطلين عثر بحوزتهما على 13 لفافة هيروين فى المنوفية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:17 ص
تجديد حبس عاطلين عثر بحوزتهما على 13 لفافة هيروين فى المنوفية حبس - صورة أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قرر المستشار مهاب عادل وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطلان ضبطا وبحوزتهما 13 لفافة هيروين، 8 قطع حشيش وفرد خرطوش، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "نبوى .م.م"، "وائل .ع.ع" وبحوزتهما 13 لفافة هيروين، 8 قطع حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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