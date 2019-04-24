

وذكرت المصادر أن التدريبات، التي استمرت لمدة أسبوع في قاعدة "كامب همفريز" الأمريكية في بيونج تايك، على بعد نحو 70 كلم جنوب العاصمة سول، ركزت على إعادة تحميل الذخائر الخاملة في قاذفات بطارية "ثاد".

وأفادت الوكالة الكورية الجنوبية بأن هذه التدريبات جرت بقيادة لواء مدفعية الدفاع الجوي الـ 35. وتأتي بالتزامن مع اختبار كوريا الشمالية لما زعمت أنه نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية يوم الأربعاء الماضي.



وفي العام الماضي، قامت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتركيب نظام "ثاد" في كوريا الجنوبية بهدف مواجهة تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية، حيث قال الجانبان إن النشر "مؤقت".