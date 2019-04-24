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القابضة الكيماوية: 5 مليارات جنيه بقية مستحقات البترول لدى شركاتنا جارى تسديدها

الأربعاء، 24 أبريل 2019 06:00 ص
القابضة الكيماوية: 5 مليارات جنيه بقية مستحقات البترول لدى شركاتنا جارى تسديدها عماد الدين مصطفى ومحرر اليوم السابع
كتب عبد الحليم سالم
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قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن مستحقات البترول المتبقية لدى الشركة القابضة والشركات التابعة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، منها 3.5 مليار جنيه تخص الشركة القومية للأسمنت، وذلك بعد الاتفاق على تسوية نحو 2 مليار جنيه ديون مستحقة للبترول جراء مبادلة أراضى قطعة ارض فى شركة المراجل وفى شركة النصر للأسمدة بالسويس.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أنه فيما يتعلق بمديونية بنك الاستثمار القومى تصل ايضا لنحو 5 مليارات جنيه، وهناك خلاف على 3,5 مليار جنيه منها تخص شركة النصر للملاحات لأن أصل المديونية 110 ملايين جنيه فقط.

وحول ديون الكهرباء قال: إنه تم سداد نحو 150 مليون جنيه منها من إجمالى 500 مليون جنيه وعملية السداد منتظمة وفق ما قررته الحكومة.

وقال مصطفى: إنه سيتم طرح شركة أبو قير قريبا فى البورصة وتملك القابضة حصة تصل لنحو 1.5 % من الشركة، ومن المنتظر طرح 90% لصناديق الاستثمار وكبار المستثمرين و10% طرحا عاما فى البورصة.

وأشار أنه من المنتظر عقد جمعية عامة للبدء فى إجراء تغييرات بمجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان الفترة المقبلة واستكمال إجراءات ضمها لقانون 159 الذى انتقلت له من قانون 203.

وقال رئيس القابضة الكيماوية، إن أسهم شركة القومية للأسمنت فى شركة أسمنت النهضة تم تقيمها بالفعل، وسيتم الفترة المقبلة طرحها على كبار المساهمين للشراء أو قيام القابضة الكيماوية بشراء الحصة بهدف سداد مستحقات العاملين بالقومية للأسمنت، حيث تبلغ إجمالى ديون القومية للاسمنت نحو 5 مليارات جنيه نأمل أن يتم تدبيرها من بيع الأصول والأرض وأعمال التصفية.


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