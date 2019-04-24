السبت.. مدينة الزينية تفصل الكهرباء عن عدة مناطق لإجراء صيامة لمحطة المحولات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مجلس مدينة الزينية بمحافظة الأقصر، أنه سيتم قطع الكهرباء عن مغذى كهرباء الجزيرة ومغذى الشيخ ومغذى جمال عبدالناصر، بناءاً على قيام محطة محولات الأقصر شرق بعمل صيانة على العموميات بالمناطق التى يقوم المغذي بتغذيتها، وذلك يوم السبت الموافق 27/4/2019 من الساعة 9 صباحا إلى 2مساء.

وأضاف المجلس في بيان صحفي، أن المناطق التي تغذيها محطة المحولات بالأقصر هي منطقة الزينية بحرى بالكامل شاملة الجزيرة، ومنطقة نصر الله والمناطق التي تقع بعد المجلس من الجهة البحرية، ومنطقة الصيادين وبجوار مرشح الزينية قبلى والمستودع والمحاريق بالزينية قبلى.