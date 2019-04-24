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الحكومة: مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم 6 أشهر

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:43 م
الحكومة: مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم 6 أشهر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط، بشأن مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتى لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى يتسنى لأصحاب المكامير بالمحافظة توفيق أوضاعهم، لما لذلك من أهمية فى الحد من التلوث والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

 

 كما وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المتعلق بطلب محافظة الوادى الجديد بيع قطعة أرض بمساحة 1500م2، الكائنة بمركز الفرافرة بالمحافظة لصالح شركة "الصعيد للنقل والسياحة" لإنشاء محطة للركاب، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفعيل دور كافة الأجهزة للنهوض بمستوى الخدمة المٌقدمة للمواطنين، خاصة أن منطقة الفرافرة هى إحدى المناطق المٌستهدفة لتنفيذ البرامج التنموية القومية والزراعية، كما أنها تأتى فى مقدمة المناطق الجإذبة لمشروعات التنمية والاستثمار الزراعى والسياحى، وما يترتب على ذلك من توافد مستمر للسكان بقصد الإقامة أو العمالة التى تعمل بمشروعات الشركات الاستثمارية والتى تتطلب ضرورة وأهمية استقرار العمل.

 


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مصر

الفرافرة

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