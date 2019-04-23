وزير الطيران يطلق الموقع الإلكترونى الجديد لمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

أطلق الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، الموقع الإلكترونى الجديد لمطار القاهرة، والذى يتضمن العديد من الخدمات بداية من الحجز وصولا لتتبع الرحلة، وذلك ضمن عدد من المشروعات التى انتهت منها شركة ميناء القاهرة قبل موعدها المقرر بشهرين.

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، قد تفقد اليوم الثلاثاء، الممر الرئيسى " 05 center " وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءته، حيث تم زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال كافة أنواع الطائرات وخاصة الطائرات العريضة، واستخدام أحدث أنواعالاضاءة " الليد"، بتكلفة 625 مليون جنيها، وتم الانتهاء منه مبكرا حيث كان مقرر افتتاحه في 30 من يونيو القادم.

وقال المهندس أحمد فوزى، رئيس شركة مطار القاهرة الدولي، أن سيتم افتتاح عدا من مشروعات تأمين الأفراد والمنشأت بقيمة إجمالية 63 مليون جنيها، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية لتأمين الأسوار بتركيب 135 كاميرا منهم 93 ثابتة و 27 كاميرا متحركة و 5كاميرات متعددة المراحل و 5 وحدات مراقبة ردارية.

وأضاف رئيس شركة مطار القاهرة الدولي، ومن تم الانتهاء من إنشاء غرفة التحكم بمبنى الحماية المدنية بالمهبط بصالة الركاب رقم 1، بإضافة الي الانتهاء من مشروع منظمومة المرتقبة لتأمين الكمائن وساحات انتظار السيارات، حيث تم تركيب 180 كاميرا مختلفة،وتركيب 58 كاميرا لتغطية الطرق الجديدة مع الأكمنة الخاصة بتكلفة 11 مليون جنيها، مشيرا إلي أن إجمالي الكاميرات الموجودة في مطار القاهرة تصل إلي 2000 كاميرا مختلفة تغطي كافة أنحاء المطار.



















