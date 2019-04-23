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وزير الرى يفتتح المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:06 ص
وزير الرى يفتتح المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية وزير الري أثناء افتتاح المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية
كتبت أسماء نصار
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افتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، يرافقه اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، فعاليات المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بقرية إبشادى بمركز الشهداء.
 
أكد عبد العاطى أن الهدف من المؤتمر هو رفع الوعى بقضايا المياه لمواجهة التحديات المائية وتعريف المزارعين بالتجارب الرائدة في ترشيد استهلاك المياه لضمان تطبيق الادارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.
 
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن توجه الدولة حاليا نحو ترشيد استهلاك المياه وتطبيق أساليب الرى الحديث على مستوى الجمهورية لتحقيق محاور استراتيجية فى ظل ندرة الموارد المائية وزيادة الطلب.
 
وزير الري أثناء افتتاح المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية (2)
 

وزير الري أثناء افتتاح المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية (3)
 

وزير الري أثناء افتتاح المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية (4)
 

وزير الري أثناء افتتاح المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية (5)
 

وزير الري أثناء افتتاح المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية (6)
 

وزير الري أثناء افتتاح المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية (1)

 


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