مفتى الجمهورية يهنئ الشعب المصرى بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور

كتب لؤى على

تقدم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصرى العظيم بمناسبة إعلان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمتضمنة مشاركة ما يزيد عن 27 مليون مصرى ومصرية ممن يحق لهم المشاركة السياسية، وموافقة 23 مليون و416 ألف بنسبة بلغت 88.83% على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب المصرى .

وقال المفتى فى بيانه إن الشعب المصرى قال كلمته وفق قناعاته وضميره الوطنى ومصلحة بلده .

وشدد مفتى الجمهورية أن الموافقين والرافضين للتعديلات الدستورية جميعهم أبناء مصر لا يمكن التشكيك فى وطنيتهم أو المزايدة على محبتهم لبلدهم، داعيا كافة الشعب المصرى إلى العمل الجاد فى كل المجالات بما يحقق مستقبل مشرق لبلدنا الحبيبة.

وكانت قد انتهت أمس فى التاسعة مساء، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أجريت عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة فى حضور وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.