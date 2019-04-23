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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:39 م
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مصرع عروسين مختنقين داخل شقتهما بالقليوبية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:02 م
مصرع عروسين مختنقين داخل شقتهما بالقليوبية جثة - أرشيفية
القليوبيه-نيفين طه
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لقى عروسين مصرعهما مختنقين داخل شقتهما بالقليوبية ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة للتحقيق . 
تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية اخطار بوفاة عريس وعروسة داخل حمام شقتهما، وانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحى راضى،  رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات الى أن الزوج "25 سنة" والزوجة "19 سنة"، تم زفافهما منذ أسبوع تقريبا، وبحسب تحريات  المقدم أحمد سامى ،  رئيس مباحث مركز طوخ، والنقيب مصطفى كامل  ،  معاون المباحث،  أن والد الزوج صعد إلى شقة نجلة للإطمئنان عليه، الا أن طرق الباب كثيرا ولم يرد عليه أحد فقام بكسر باب الشقة، وفوجىء بنجله وزوجته ملقيان فى حمام الشقه جثتين هامدتين ، جري نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى طوخ المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفنها عقب صدور تقرير الطب الشرعى . 
 
 

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