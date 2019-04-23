فيديو وصور.."محافظة بورسعيد" ترصد جولة رئيس الوزراء بها

كتبت هند مختار

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، 18 صورة ترصد خلالها جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء للمحافظة اليوم الثلاثاء والتى تفقد خلالها كلا من سوق السمك ومركز الخدمات اللوجستية وعقد اجتماعا مع مسئولي هيئة التأمين الصحي ببورسعيد .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع مسئولى هيئات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وذلك بمقر مجمع الهيئات بالمحافظة، التى تعتبر أول محافظة سيُطبق بها المنظومة الجديدة للتأمين الصحيّ، بحضور وزراء الإنتاج الحربيّ، والصحة، والمالية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.







































































