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تعليم القليوبية: أداء امتحانات نقل المواد المؤجلة من السبت الماضى غدا

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 08:57 م
تعليم القليوبية: أداء امتحانات نقل المواد المؤجلة من السبت الماضى غدا امتحان
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة طه عجلان مدير المديرية، أداء الطلاب امتحانات مدارس التعليم  العام الرسمى واللغات غدا الأربعاء، والتى كان من المقرر إجراءها السبت الماضي الموافق 20 أبريل الجاري، وذلك نظرا لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أيام السبت والأحد والإثنين الماضيين. 
 
وأكد طه عجلان، أنه كان تم تأجيل امتحان مادتي الجبر والاحصاء واللغة الاجنبية للصف الثاني الإعدادي للمدارس الرسمية والرسمية للغات ليكون يوم الاربعاء 24 إبريل الجاري، كما تم تأجيل مادتي العلوم عملي واللغة الاجنبية مستوي رفيع للمدارس الرسمية للغات للصف الساس الابتدائي ليكون يوم الاربعاء 24 إبريل الجاري. 
 
وتابع مدير تعليم القليوبية، أنه كان تم تأجيل المواد العملية  للصف الثاني الثانوي العام والرياضي واللغات "كيمياء وفيزياء واحياء" ومادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية  ليكون يوم الاربعاء 24 إبريل الجاري، كما تم تبديل امتحانات مدارس التعليم الفني بنوعيتها لتعقد يوم الاربعاء 24 إبريل بنفس ترتيب الجداول المعلنة. 
 

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