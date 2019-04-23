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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:17 م
خالد صلاح
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انخفاض الريال الإيرانى بعد تشديد واشنطن قيودها على طهران

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:11 م
انخفاض الريال الإيرانى بعد تشديد واشنطن قيودها على طهران ريال إيرانى _ أرشيفية
أ ش أ
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انخفض سعر صرف العملة الإيرانية، مقابل الدولار؛ بعد إعلان واشنطن تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية، ورفع الإعفاءات عن مشتري الخام من طهران بعد حلول مايو.

وذكرت قناة روسيا اليوم، الإخبارية اليوم، الثلاثاء، أن بيانات موقع (بونباست)، الذي يرصد تحرك العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية فى السوق الموازية، أظهرت أن سعر صرف الدولار بلغ 140500 ريال إيراني "التومان = 10 ريالات"، بزيادة نسبتها 2.5% عن مستواه يوم الأحد .

وللمقارنة، فقد تم بيع الدولار في مطلع العام الجارى بالسوق الموازية، مقابل 112000 ريال، أي أن العملة الأمريكية، صعدت منذ بداية 2019، وحتى أمس بواقع 28500 ريال.

 

 


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