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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:01 م
خالد صلاح
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السلطات السريلانكية تعتقل 40 شخصا على خلفية تفجيرات كولومبو

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:37 ص
السلطات السريلانكية تعتقل 40 شخصا على خلفية تفجيرات كولومبو أحد الكنائس المستهدفة فى تفجيرات سريلانكا
كولومبو (أ ش أ)
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قامت السلطات الأمنية السريلانكية اليوم الثلاثاء، بتوقيف 40 شخصا للاشتباه فى تورطهم فى التفجيرات الأخيرة التى شهدتها سريلانكا، وتم إيداعهم رهن التحقيق.

ونقلت صحيفة (تايمز أونلاين) السريلانكية عن المتحدث باسم الشرطة روان جانيكارا قوله إن 26 شخصا من المتهمين يخضعون حاليا للتحقيق من قبل ادارة التحقيقيات الجنائية.

وأضاف أن ثلاثة آخرين يخضعون للاستجواب من قبل إدارة التحقيقات فى جرائم لإرهاب.

وهزت سلسلة تفجيرات متزامنة - صباح أمس الاول الأحد، العاصمة كولومبو ومدنا آخرى، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكانت السلطات السريلانكية قد أعلنت - عقب سلسلة التفجيرات - حظر التجول فى جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

 


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