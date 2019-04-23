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الديوان الملكى الهاشمى يقبل استقالة عدد من كبار موظفيه.. وتعيين مستشارين جدد للملك

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:12 م
الديوان الملكى الهاشمى يقبل استقالة عدد من كبار موظفيه.. وتعيين مستشارين جدد للملك الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى
كتب محمد رضا
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صدرت أوامر ملكية فى الأردن، اليوم الثلاثاء، بقبول استقالة عدد من كبار موظفى الديوان الملكى الهاشمى، وتعيين بعض المستشارين للملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى.

وشملت الأوامر الملكية الأردنية - بحسب "الديوان الملكى الهاشمى" – بتعيين كل من، الدكتور بشر هانى الخصاونة مستشارًا للملك للاتصال والتنسيق، والدكتور كمال الناصر مستشارًا للملك للسياسات والإعلام، ومنار منذر عبد الفتاح الدباس مستشارًا خاصًا للملك، والدكتور محمد محمود حسين العسعس، مستشارًا خاصًا للملك، على أن تسرى تلك التعيينات ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019.

كما صدرت الأوامر الملكية الأردنية، بالموافقة على قبول استقالة فيصل جبريل حسن الشوبكى، مستشار الملك، من منصبه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، كما قرر رئيس الديوان الملكى الهاشمى، قبول استقالة عدد من كبار موظفى الديوان الملكى الهاشمى، وذلك فى إطار إعادة الهيكلة التى بدأها الديوان الملكى.

أوامر ملكية أردنية
أوامر ملكية أردنية

 


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