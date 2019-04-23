الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" بإعلان نتيجة الاستفتاء

كتب على عبد الرحمن

نشرت الجريدة الرسمية ، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2019 بإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور .

وجاء فى الجريدة ، قرار رئيس الهيئة "المادة الأولى: تعلن نتيجة الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور والذى أجرى خارج البلاد أيام الجمعة والسبت والأحد 19، 20 ، 21 /4/2019، وأجرى داخل البلاد أيام السبت والأحد والإثنين 20، 21، 22 /4/2019 على النحو التالى:"جملة الناخبين المدعوين للاستفتاء: 61.344.503 ناخبًا، جملة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم:27.193.593 ناخبا بنسبة "44.33%"

وبلغ جملة الأصوات الصحيحة: 26.362.421 صوتًا بنسبة "96.94%"، وجملة الأصوات الباطلة:831.172 صوتًا بنسبة "3.06%"، وجملة المصوتين بالموافقة:23.416.741 ناخبًا بنسبة "88.83%"، وجملة المصوتين بعدم الموافقة:2.945.680 ناخبًا بنسبة "11.17%"

وجاء فى المادة الثانية من القرار:"ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية"

وكانت انتهت أمس فى التاسعة مساء، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أجريت عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة فى حضور وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.

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