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الإندبندنت: بوتين رفض تهنئة رئيس أوكرانيا الجديد رغم فوزه بـ73% من الأصوات

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:35 ص
الإندبندنت: بوتين رفض تهنئة رئيس أوكرانيا الجديد رغم فوزه بـ73% من الأصوات الرئيس الأوكرانى الجديد مع زوجته
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، رفض تهنئة الرئيس الأوكرانى المنتخب فولوديمير زيلينسكى على فوزه الساحق فى انتخابات الرئاسة. 
 
وأوضحت الصحيفة أنه فى حديث مع الصحفيين بعد ظهر أمس الاثنين، أى بعد يوم تقريبا من فوز الممثل الكوميدى بحصوله على 73 % من الأصوات، قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف إنه من السابق لأوانه التحدث عن مكالمة هاتفية مع كييف، فى إشارة إلى مكالمة من قبل الرئيس بوتين لتهنئة نظيره الأوكرانى. 
 
وأضافت "الإندبندنت" أن روسيا لن تفتح أبواب التعاون إلا بعد الحكم على "الإجراءات الملموسة" للرئيس الجديد.
 
وقال "نحن نحترم الانتخابات الأوكرانية.. لكن شرعية هذه الانتخابات لا تزال محل شك بالنظر إلى أن 3.5 مليون شخص لم يتمكنوا من التصويت".
 
كان بيسكوف يشير إلى السكان التقديريين الذين يعيشون فى منطقة الصراع فى شرق أوكرانيا وتحت سيطرة التشكيلات المسلحة التى تدعمها روسيا.
 
 

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