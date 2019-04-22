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وزيرا البيئة والاسكان يبحثان التعاون فى إدارة المخلفات الصلبة بالمجتمعات العمرانية

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:19 ص
وزيرا البيئة والاسكان يبحثان التعاون فى إدارة المخلفات الصلبة بالمجتمعات العمرانية جانب من اجتماع وزيرة البيئة ووزير الاسكان
كتبت آية دعبس
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بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية سبل التعاون فى مجالات إدارة المخلفات الصلبة في المجتمعات العمرانية ومحطات معالجة الصرف الصحى، مؤكدة على أهمية التعاون في اطار التداخل بين الوزارتين فى العديد من القضايا الهامة التى تمس حياة المواطن المصرى.
 
وأكد الوزيران خلال الاجتماع على ضرورة وضع دليل متكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة فى المجتمعات العمرانية الجديدة تتضمن مساحات تلك المقالب وكمية المخلفات المتولدة والطاقة الاستيعابية لكل مقلب ومدفن وانواع المقالب واعدادها وكيفية اختيار الاماكن المناسبة لها، بالإضافة إلى اعداد كود للمخلفات الصلبة من خلال مركز البحوث والبناء التابع لوزارة الاسكان، وتشكيل لجنة مشتركة من الفنيين من البيئة والاسكان لوضع مخطط متكامل لمحطات الصرف الصحي حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعتى عمل بين المسئولين بوزاره الاسكان وكل من جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لوضع الإجراءات اللازمة لكل من ملفات الصرف الصحى والمخلفات البلدية.
 
من جانبه، أوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الانتاج الحربى فيما يخص اعادة استخدام المياه الناتجة عن الصرف الصحى ، مشيرا إلى ضرورة وضع مخطط بالتعاون مع وزارة البيئة يراعي كافة المعايير البيئية وتعميمه على محطات المعالجة مع الأخذ فى الاعتبار المسافات الآمنة لبعض المحطات وزحف المجتمعات العمرانية عليها .
 
 
جانب من اجتماع وزيرة البيئة ووزير الاسكان (2)
جانب من اجتماع وزيرة البيئة ووزير الاسكان (2)

جانب من اجتماع وزيرة البيئة ووزير الاسكان (3)
جانب من اجتماع وزيرة البيئة ووزير الاسكان (3)

جانب من اجتماع وزيرة البيئة ووزير الاسكان (1)
جانب من اجتماع وزيرة البيئة ووزير الاسكان (1)

 


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