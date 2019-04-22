هيئة الاستعلامات: لم نتلق شكوى واحدة من أى مراسل أجنبى خلال الاستفتاء

قال محمد إمام مدير المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات، إن غرفة عمليات الهيئة مستمرة فى رصد تغطية الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية لعملية الاستفتاء، مضيفا أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى حتى الان من المرسلين الأجانب المعتمدين لدى المركز الصحفى.

وأضاف محمد إمام فى تصريحات له، أن غرفة العمليات تواصلت مع المراسلين الأجانب المتواجدين أمام اللجان الانتخابية منذ فتح باب اللجان فى ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشار محمد إمام مدير المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن غرفة العمليات على تواصل مستمر بالهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه لم ترد لغرفة عمليات هيئة الاستعلامات شكوى واحدة من أى مراسل تم منعه من ممارسة عمله أو من دخول اللجان، مؤكدا أنه جرى تمكين جميع المراسلين وتقديم التسهيلات لهم للإطلاع على كل شئ يتعلق بعملية الاستفتاء.