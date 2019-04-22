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الإثنين، 22 أبريل 2019 04:34 م
خالد صلاح
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ناخبات الوراق وبشتيل يصطحبن أطفالهن فى التصويت

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:00 م
ناخبات الوراق وبشتيل يصطحبن أطفالهن فى التصويت توافد المواطنين على لجان الاستفتاء
كتب عز النوبى وأحمد عرفة ومحمود احمد عطا تصوير احمد معروف
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شهدت اللجان الفرعية بالوراق وبشتيل التابعة للجيزة، فى اليوم الثالث للاستفتاء على الدستور إقبالا كثيفا من قبل الناخبات اللاتى حرصن على الإدلاء بأصواتهم، مصطحبن أطفالهن لغرس قيم الوطنية، الذين ارتسمت البهجة على وجوههم عند غمس أصابعهم فى الحبر الفسفور.
 
 
 وسط تواجد مكثف من قبل الشباب المتطوعين من أمام اللجان لاستخراج الرقمى القومى لمساعدة الناخبين فى الاستفتاء. 
 
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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