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مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تدلى بصوتها فى الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:47 م
مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تدلى بصوتها فى الاستفتاء الدكتورة سعاد عبد الرحيم
كتب مدحت وهبة
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أدلت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر اللجنة رقم 8 بمدرسة أبو الهول الابتدائية بنزلة السمان، لافتة إلى أن المشاركة واجب وطنى.

 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل، وتنتهى اليوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

 

 


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