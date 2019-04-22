محافظ الوادى الجديد يمنح سيدة قعيدة رحلة عمرة أثناء تفقد لجان الاستفتاء

كتب على عبد الرحمن

تلقت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، تقريرا من غرفة عمليات محافظة الوادى الجديد حول سير عملية الاستفتاء على الدستور، حيث كشف التقرير انتظام عملية الاستفتاء فى جميع المقار وتوافد المواطنين على اللجان.

وكشف التقرير عن منح اللواء محمود الزملوط، محافظ الوادى الجديد، رحلة عمرة لسيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة تدعى حنان حيدر محمود، وذلك أثناء تفقده لجان الاستفتاء بمركز باريس.



ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.



ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل، وتنتهى اليوم.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.









