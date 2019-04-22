قاتلو تاجر مخدرات بالدقهلية: "طمعنا في الكمية اللى معه فقررنا قتله"

كتب محمود عبد الراضي

"تعودنا على شراء المخدرات منه، وطمعنا بعد ذلك في الكميات التي كانت معه فقررنا قتله".. كانت هذه الكلمات للمتهمين بقتل تاجر مخدرات في الدقهلية.

تلقى مركز شرطة دكرنس بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص 23 سنة مُقيم بقرية ديمشلت بدائرة المركز، وبها جرح تهتكى بالجبهة يُشتبه أن يكون طلقا ناريا، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (4 أشخاص سبق اتهام اثنين منهم فى قضايا "سلاح نارى، سلاح أبيض، إحداث عاهة" جميعهم مُقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط ثلاثة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث بالاشتراك مع المتهم الهارب، حيث أكدوا اعتيادهم شراء المواد المخدرة من المجنى عليه وأنهم بتاريخ الحادث توجهوا لمقابلته بمكان العثور على جثته "مستقلين توك توك قيادة أحدهم "لشراء كمية من مخدر الحشيش وأنهم كانوا قد بيتوا النية للتعدى عليه والاستيلاء على ما بحوزته من مواد مخدرة دون دفع مقابل، ولدى تقابلهم معه قاموا بتهديده بسلاح أبيض وأطلق أحدهم تجاهه عيارًا من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته، واستولوا منه على طربة حشيش وهربوا مستقلين التوك توك.

وبإرشادهم تم ضبط السلاح المُستخدم (بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار- سلاح أبيض "خنجر"- التوك توك)، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.