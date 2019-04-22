فيديو.. ظهور شخص مشتبه فى تورطه بانفجارات سريلانكا

رويترز

نشرت وكالة "سى سى تى فى" الصينية مقطع فيديو قالت إنه لأحد الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم أمس الأحد فى كنيسة القديس سيبستيان فى كاتوبيتيا شمال العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأظهر الفيديو شخصا يطل فجأة بين محتشدين عند مدخل الكنيسة حاملا حقيبة على ظهره، مسرعا إلى الداخل، بدا فى العشرينات من عمره تقريبا، نقلا عن موقع "لاناكا تروث" الإخبارى.

وقضى فى الكنيسة المعروفة أيضا باسم "سانت سيباستيان" والواقعة فى منطقة كاتوابيتيا شمالى العاصمة، إثر التفجير عشرات القتلى والجرحى.

وهزت العاصمة كولومبو وضواحيها أمس الأحد، ثمانية تفجيرات، بينها اثنان على الأقل انتحاريان، واستهدفت هذه التفجيرات 3 كنائس و4 فنادق أثناء إحياء قداس عيد الفصح، دون أن تتبنى أي جهة المسؤولية عن هذه الهجمات حتى الآن.