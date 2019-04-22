video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 10:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بثالث أيام التصويت..

فيديو..إقبال كثيف على لجان بالدقى للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:35 ص
فيديو..إقبال كثيف على لجان بالدقى للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية المواطنون يشاركون بالاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب محمد صبحى - منه الله حمدى
إضافة تعليق

شهدت اللجنة الفرعية المنعقدة بمقر المتحف الزراعى بالدقى، صباح اليوم الاثنين، ثالث أيام التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حضور وإقبال كثيف للمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء التصويت فى اليوم الثالث للاستفتاء بلجان عين شمس وعزبة النخل

فيديو.. طوابير المواطنين أمام مدرسة التوفيقية بروض الفرج ثالث أيام الاستفتاء

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة