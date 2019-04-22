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علشان تحافظ على صحتك.. دليلك لشراء الرنجة والفسيخ سليمة فى شم النسيم

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:00 ص
علشان تحافظ على صحتك.. دليلك لشراء الرنجة والفسيخ سليمة فى شم النسيم دليلك لشراء الرنجة والفسيخ لسمية فى شم النسيم
كتبت أمل علام
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تعتبر الأسماك أساسية فى شم النسيم، فالأسماك سواء المملحة منها، كالرنجة، والفسيخ، والملوحة، أو الطازجة، أهم الأكلات فى عيد الربيع، لذلك لابد من اختيارها بعناية حتى تتأكد من سلامتها، لتجنب حدوث أى حالات تسمم فى شم النسيم.

الرنجة ... وازاى تختارها صحية وسليمة
الرنجة ... وازاى تختارها صحية وسليمة

نقدم لك دليلك لشراء الأسماك سواء الطازجة، أو المملحة لتجنب حدوث حالات مرضية، والتعرض لمخاطر الأسماك فى يوم شم النسيم..

ازاى تعرف الاسماك الطازجة فى شم النسيم ؟؟
ازاى تعرف الاسماك الطازجة فى شم النسيم ؟؟

* الأسماك الطازجة..

الأسماك الطازجة هى خير بديل للأسماك المملحة، نظرا لارتفاع قيمتها الغذائية، حيث تحتوى على كميات وفيرة من البروتين، والدهون المفيدة للجسم والأملاح المعدنية، خاصة الكالسيوم، والفوسفور، والحديد ،وبعض الفيتامينات.

ويراعى الشروط التالية عند الشراء:

كيفية اختيار الاسماك الطازجة
كيفية اختيار الاسماك الطازجة

* تكون متماسكة القوام، والعيون براقة

* يكون اللحم لامع، وذو رائحة مقبولة

*القشور ثابتة بالجسم

*الخياشيم حمراء اللون

مظاهر فساد الأسماك الطازجة:

- العين صفراء اللون، والرائحة غير مقبولة

- تسلخ الجلد، وله الوان غريبة عن اللون المميز

-عند الضغط على السمكة بالإصبع يحدث انخفاض، ويستمر حتى بعد رفع الإصبع.

- الخياشيم قاتمة اللون

- القشور غير ثابتة، ويسهل انتزاعها

ازاى تختار الرنجة سليمة وصحية
ازاى تختار الرنجة سليمة وصحية

* الأسماك المدخنة..

يجب التاكد من سلامة الرائحة عند الشراء عن طريق الفحص الظاهرى من حيث:

أولا: القوام

حيث يجب أن يكون الجلد متماسك، ولا يوجد أى لون على الأيدى بالملامسة.

ثانيا :اللون

 بحيث يكون طبيعيا، ويختبر بعدم التصاق أى لون على الأيدى بالملامسة.

ثالثا: تاريخ الصلاحية

 التأكد من التاريخ المدون على العبوة بأنه فى فترة الصلاحية.

 

الفسيخ
الفسيخ

 

*الأسماك المملحة..

 

يجب أن يكون القوام متماسك، واللون طبيعى والرائحة مقبولة.

ويمكنك أن تكتشف فساد الأسماك المملحة، من خلال تغير لون الجلد إلى اللون البنى، عكارة شديدة بعدسة العين، أن يكون الجلد متجعد، ولون العضلات الداخلية أحمر، أو أحمر مزرق، رائحتها زنخة، والقوام طرى ولزج.

الاسماك الطازجة
الاسماك الطازجة

 لذلك يجب الحرص على الشراء من المحلات المرخصة، والتأكد من تاريخ، وفترة الصلاحية، والسعر المعلن،وعدم التعامل مع الباعة الجائلين، وباعة الأرصفة،والابتعاد عن الأسماك مجهولة المصدر.   


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الفسيخ والرنجة

دليلك لشراء الفسيخ والرنجة

الاسماك المملحة

شروط الاسماك الطازجة

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