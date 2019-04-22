ضبط كمية من مخدر الماكس بحوزة راكب بمترو الأنفاق

نجحت أجهزة الأمن في ضبط هارب محكوم عليه فى 3 قضايا بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة بحوزته كمية من مخدر الماكس.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بالمحطة، وبحوزته (زجاجة بلاستيكية بداخلها 50 سم من سائل يشبه أن يكون مخدر الماكس وسرنجة بداخلها ذات السائل- مبلغ مالى – هاتف محمول ).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وبالكشف عن المتهم تبين سابقة إتهامه فى قضية "مخدرات ومطلوب ضبطه للتنفيذ علية فى 3 قضايا "تبديد" .