صور.. نائبة محافظ القليوبية تتفقد لجان الاستفتاء بمدينة بنها

القليوبية - نيفين طه - إبراهيم سالم

تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائبة محافظ القليوبية، عددا من لجان الاستفتاء بقرى مدينة بنها شملت عددا من المدارس بقرية دملو التابعة لمدينة بنها، وأشادت "ريان" بإقبال المواطنين المتزايد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

إقبال متزايد على اللجان الانتخابية بقرى ومدن القليوبية

شهدت لجان الاستفتاء بمدن وقرى القليوبية، إقبالا متزايد من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدن كفر شكر وشبين القناطر والخصوص وشبرا الخيمة وقريتى سندبيس والمنشأة الكبرى وسط فرحة عارمة من المواطنين لخروجهم والتعبير عن آرائهم.

ضابط يساعد كبار المسنين للإدلاء بأصواتهم

شهدت لجنة 91 بكفر الرجالات بمدينة طوخ، إقبالا شديدا من المواطنين خاصة كبار السن وقام النقيب هشام الشاذلى وهو المسئول عن تأمين تلك اللجنة بمساعدة كبار السن وحملهم للصعود للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمعاونة العمدة أيمن عبد المحسن.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.



