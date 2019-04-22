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الإثنين، 22 أبريل 2019 05:51 م
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صور.. مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء على الدستور داخل المدينة

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:14 م
صور.. مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء على الدستور داخل المدينة مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء
الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد اللواء طارق علام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، اليوم الاثنين، عددا من مراكز الاستفتاء داخل مدينة الأقصر، وذلك للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتظام استقبال المواطنين باللجان الانتخابية وذلك فى ثالث أيام الاستفتاء.

واطمأن مدير أمن الأقصر خلال الجولة، على سير عملية الاستفتاء وتوافر كافة الإجراءات والتسهيلات التى تيسر للمواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون أى عقبات، كما التقى مدير الأمن خلال جولته العديد من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة فى ذلك العُرس الديمقراطى.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (2)
مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (2)

 

مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (3)
مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (3)

 

مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (4)
مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (4)

 

مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (5)
مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (5)

 

مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (6)
مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (6)

 

مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (7)
مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (7)

 

مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (1)
مدير أمن الأقصر يتفقد عددا من مقرات الاستفتاء (1)

 


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