صور.. قعيد يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور زحفا على الأرض ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

شهدت لجنة قرية بنى مؤمنة بمحافظة بنى سويف إدلاء معاق بشلل الأطفال بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الثالث.

وقام محفوظ إبراهيم محمد 40 سنة من قرية بنى مؤمنة معاق بشلل أطفال بالزحف على الأرض حتى الوصول للجنة الانتخابية بذات القرية.

رئيس لجنة يخرج لفناء مدرسة لإدلاء معاق بصوته فى بنى سويف

فى لفتة إنسانية قام المستشار عمر عزمى رئيس اللجنة الانتخابية رقم 37 ومقرها مدرسة الشيخ خطاب التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف بمساعدة معاق للإدلاء بصوته.

وخرج رئيس اللجنة إلى فناء المدرسة حتى يساعد المواطن الذى كان يجلس على كرسى متحرك للإدلاء بصوته فى ثالث أيام عملية التصويت على التعديلات الدستورية فى بنى سويف.

القومى للمرأة فى بنى سويف: إقبال كثيف للسيدات

وقالت نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، إن اليوم الثالث من عملية الاقتراع على التعديلات الدستورية يشهد إقبالا ملحوظا من السيدات فى كافة قرى المحافظة.

وأضافت نرمين محمود لـ"اليوم السابع"، أن الإقبال فى القرى متزايد بصورة كبيرة مثل اليومين الأول والثانى والإقبال يتزايد من قبل السيدات فى لجان مدن المحافظة.

وأشارت نرمين محمود إلى أن عضوات المجلس القومى للمرأة يتجولن داخل اللجان الانتخابية بكافة قرى المحافظة لرصد عملية الإقبال وحث السيدات والفتيات على الخروج.

وقدمت نرمين محمود الشكر لسيدات المحافظة الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم بصورة كبيرة داخل اللجان.

محافظ بنى سويف يتفقد اللجان الانتخابية بـ3 مراكز ويصافح الناخبين

تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يومها الثالث ، حيث شملت عدد من اللجان الفرعية بمراكز:ببا،والفشن، واهناسيا،والتي شهدت اقبالا ملحوظاً من الناخبين مثل لجنة 1 بمدرسة فاطمة الزهراء،ولجنة 2 بمقر مدرسة الفنية بنات بمدينة ببا، ولجنة 5 بالمدرسة الثانوية الصناعية، ولجنة 7 بديوان الوحدة المحلية ولجنة 9 بمقر المركز التكنولوجي بمدينة الفشن ، ولجنة 45 بمدرسة الشهيد محمد سيد ابراهيم صبرة قرية النويرة مركز اهناسيا

واطمأن المحافظ على استمرار توافر كافة التسهيلات والتجهيزات اللازمة لسير الاستفتاء باللجان ،والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة ،ومستوى التجهيزات وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكافة المقترعين خاضة كبار السن وذوى الإعاقة.

والتقى محافظ بني سويف بالناخبين أمام اللجان ،مصافحا كبار السن ، ومداعبا الأطفال الذين تواجدوا مع أمهاتهم أمام اللجان ، ومقدرا للدور الوطني لمن حرص من ذوي الإحتياجات الخاصة على المشاركة الإيجابية في الإستفتاء ، ومعربا عن تقديره للشباب الذين حضروا اليوم مشاركين ومحفزين لأبائهم وأمهاتهم وأصدقائهم للإدلاء بأصواتهم ،مؤكدا على أن الشباب الوطني المحب لبلده دائما عند الموعد ، حيث حرص عدد من الشباب أمام اللجان من التقاط الصور التذكارية مع المحافظ ، معبرين عن حبهم لبلدهم مصر وسط هتافات تحيا مصر، تحيا مصر ، تحيا مصر.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



