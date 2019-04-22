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صور جديدة لطائرة كويتية بعد ارتطامها بكتلة ثلجية فى مطار رفيق الحريرى ببيروت

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:07 م
صور جديدة لطائرة كويتية بعد ارتطامها بكتلة ثلجية فى مطار رفيق الحريرى ببيروت الطائرة الكويتية
كتب محمد تهامى زكى
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نشرت وكالات عالمية صور جديدة لطائرة ركاب كويتية، بعد اصطدامها بكتلة ثلجية على ارتفاع 8 آلاف قدم، خلال عملية هبوطها، أمس الأحد، فى مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة اللبنانية بيروت.

 

الطائرة بعد هبوطها
الطائرة بعد هبوطها

 

وكانت الخطوط الجوية الكويتية، أعلنت عن هبوط إحدى طائراتها بسلام وبشكل طبيعى فى مطار رفيق الحريرى الدولى فى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تعرضها لارتطام مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة.

 

مقدمة الطائرة ويظهر عليها آثار الارتطام
مقدمة الطائرة ويظهر عليها آثار الارتطام

 

وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، أن الطائرة من طراز إيرباص ( 320 A)، والمتجهة إلى بيروت تعرضت لارتطام مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة، وهبطت طبيعيا فى المطار، مشيرة إلى أنه جار إصلاح الطائرة من قبل الفرق الفنية التابعة للشركة، موضحة أنه تم نقل الركاب إلى أحد الفنادق، إلى حين عودة الطائرة.

 

الطائرة الكويتية بعد التصادم
الطائرة الكويتية بعد التصادم

 

الطائرة بعد هبوطها فى مطار رفيق الحريرى
الطائرة بعد هبوطها فى مطار رفيق الحريرى

 


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هبوط طائرة كويتية متجهة إلى بيروت بسلام بعد ارتطامها بكتلة ثلجية

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