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صور.. السيدات يتصدرن المشهد فى اليوم الأخير للاستفتاء بالإسكندرية

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:15 ص
صور.. السيدات يتصدرن المشهد فى اليوم الأخير للاستفتاء بالإسكندرية السيدات يتصدرن المشهد فى اليوم الأخير من الاستفتاء بالإسكندرية
الإسكندرية ــ أسماء على بدر
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يواصل المواطنون الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث من الاستفتاء على الدستور، ويتصدرن المشهد فى الساعات الأولى بلجان الجمرك بمحافظة الإسكندرية.
 
وشهدت اللجان، إقبالا متوسطا فى وسط المحافظة وسط إجراءات مشددة من قبل قوات الأمن .
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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