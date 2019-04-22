صور.. السيدات يتصدرن المشهد فى اليوم الأخير للاستفتاء بالإسكندرية

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

يواصل المواطنون الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث من الاستفتاء على الدستور، ويتصدرن المشهد فى الساعات الأولى بلجان الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

وشهدت اللجان، إقبالا متوسطا فى وسط المحافظة وسط إجراءات مشددة من قبل قوات الأمن .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين