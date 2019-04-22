شاهد فى دقيقة.. 9 أرقام تلخص مسيرة "فرجانى ساسى" مع الزمالك

إعداد ــ أسماء عمر

بات نادى الزمالك يواجه أزمة حقيقية بعد تأكد غياب أبرز لاعبى الفريق الأبيض، "فرجانى ساسى" عن صفوف الفارس الأبيض لفترة تصل إلى 6 أسابيع كاملة بعد تعرضه لإصابة شرخ فوق كعب القدم، الأمر الذى سيتطلب تدخلاً جراحياً ليغيب ساحر الزمالك عن المستطيل الأخضر فى أكثر فترات احتياج الفريق الأبيض لخدماته.

"اليوم السابع" يرصد فى الفيديو التالى أبرز الأرقام حول فرجانى ساسى:

ـ القيمة التسويقية: 35.193 مليون جنيه

ـ شارك فى الدورى: 20 مباراة

شارك فى الكأس: مباراة واحدة

شارك فى الكونفدرالية: 11 مباراة

شارك فى البطولة العربية: 4 مباريات

ـ معدل دقائق اللعب محلياً: 10766 دقيقة

ـ سجل: 7 أهداف محلية

ـ صنع: 3 أهداف لزملائه بالفريق

ـ معدل التهديف: هدف كل 239 دقيقة