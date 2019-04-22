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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22-4-2019

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:23 ص
سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22-4-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصرى، اليوم الإثنين 22-4-2019، حيث ثبتت العملة السعودية والذى بلغ السعر خلاله، 4.56 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع، وذلك بحسب أسعار البنك الأهلى المصرى.

فيما جاء سعر الريال السعودى،وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.57 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.49  جنيه للشراء

4.63  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.54 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.54 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع


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