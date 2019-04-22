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جامعة المنصورة توفر وسائل نقل للطلاب باللجان البعيدة للإدلاء بأصواتهم

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:35 م
جامعة المنصورة توفر وسائل نقل للطلاب باللجان البعيدة للإدلاء بأصواتهم أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
كتب وائل ربيعى
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أعلن أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة اتخذت العديد من الاجراءات فى سبيل التيسير على الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية للإدلاء بأصواتهم بلجان الاستفتاء البعيدة عن جامعة المنصورة وفى أطراف محافظة الدقهلية وفى اللجان بالقرى البعيدة ( الجمالية، المنزلة، المطرية)، نظرا لبعد المسافة بين إقامتهم بالمدن الجامعية ولجانهم بمحل إقامتهم.
 
 
وتيسيرا على الطلاب المغتربين من خارج محافظة الدقهلية للإدلاء بأصواتهم فى لجان الوافدين من خلال توفير وسائل نقل واتوبيسات لنقل الطلاب للجان بالإضافة إلى توفير اتوبيسات أيضا للطلاب المقيمين بأماكن بعيدة داخل محافظة الدقهلية ( المطرية ، المنزلة ) للإدلاء بأصواتهم  بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
 
كما تم توفير وسائل مواصلات للعاملين بالمدن الجامعية والمستشفيات والمتطلب تواجدهم على رأس العمل وعودتهم لعملهم مرة أخرى تيسيرا عليهم لممارسة حقوقهم القانونية والدستورية.
 
 

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