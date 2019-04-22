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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط 17 قطاعا

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:24 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط 17 قطاعا بورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.39% خاسرا عدد 36.16 نقطة ليصل إلى مستوى 9203.51 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 49.5 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفعت أسهم 37 شركة، فيما تراجعت 128 شركة. 
 
وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.53%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.44%.
 

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